Глава Минпромторга заявил о необходимости расширения сотрудничества с Казахстаном

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о необходимости активизации и расширения сотрудничества с Казахстаном, сообщила пресс-служба министерства по итогам встречи министра с вице-премьером - министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым.

"Денис Мантуров отметил, что необходимо активизировать взаимодействие по ключевым проектам промкооперации между странами, а также уделять особое внимание поиску новых взаимовыгодных и перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях промышленности", - говорится в сообщении.

Мантуров и Султанов обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, а также ключевые двусторонние инициативы в приоритетных отраслях промышленности, отмечает Минпромторг. "Стороны обсудили сотрудничество в приоритетных отраслях промышленности - авиастроение, электротехника, лесопереработка и др.", - говорится в сообщении.

Россия в прошлом году вновь стала главным торговым партнером Казахстана: товарооборот увеличился на 34,1% до 25,6 млрд долларов, отмечает Минпромторг. Российские поставки в Казахстан увеличились на 31,5% до 18,4 млрд долларов, поставки из Казахстана в Россию выросли на 41,3% до 7,1 млрд долларов. Важнейшими статьями российского экспорта в Казахстан стали технологичные товары - машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности.

Встреча состоялась накануне 23-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном, отмечает министерство.