Марий Эл получит из госбюджета более 18 млрд руб. на создание кластера радиоэлектроники

ТАСС, 2 марта. Объем средств из федерального бюджета на реализацию проекта "Кластер радиоэлектроники России" в Марий Эл составит 18,4 млрд рублей, это более половины стоимости проекта, который будет способствовать снижению зависимости российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

"Проект "Кластер радиоэлектроники России" рассчитан на реализацию в 2022-2030 годах, стоимость проекта оценивается в З2,6 млрд рублей, из них 1З,8 млрд рублей - внебюджетные средства, средства федерального бюджета - 18,4 млрд рублей", - сказано в ответе на запрос ТАСС. Отмечается, что на данный момент к реализации проекта привлечено два промышленных предприятия республики, работающих в сфере радиоэлектроники.

В рамках проекта, предполагающего создание более 1 тыс. рабочих мест, планируется начать производство микросхем, запустить линии по производству печатных плат, организовать в республике центр разработки печатных плат и подготовки кадров в области их производства.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов Приволжского федерального округа подготовить в каждом из субъектов дорожные карты по проектам, реализация которых окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие округа. Задача - синхронизировать региональные стратегии развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.