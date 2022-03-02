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American Express приостановила сотрудничество с партнерами в РФ

В компании пообещали "следовать законам" по мере дальнейшего развития ситуации с санкциями против Москвы
© AP Photo/Steven Senne

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американская финансовая компания American Express приостанавливает сотрудничество с партнерами в РФ на фоне введения санкций. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

"У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации", - указывается в заявлении.

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