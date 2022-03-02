Ответный ход: как Россия сопротивляется санкциям

Правительство России создало антисанкционный штаб. Об этом объявил возглавивший его премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов, чьей задачей станет выработка мер на федеральном уровне, и мэр Москвы Сергей Собянин, который займется координацией оперативных мер на региональном уровне.
Тем временем наши финансовые власти уже выпустили целый пакет мер, призванных оказывать поддержку отечественной экономике и финансовому сектору, сдержать падение курса рубля и отечественных ценных бумаг и компенсировать гражданам и компаниям неудобства, вызванные санкциями.
Помощь населению
После того как Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых, банки начали поднимать процентные ставки по вкладам и кредитам. Чтобы не произошло массового пересмотра ставок по уже имеющимся у граждан долгам (что, кстати, запрещено и законом), Владимир Путин поручил в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки (28 февраля), сохранить ставки на прежнем уровне. Также, несмотря на попадание под санкции крупнейших российских банков, в том числе отключение их от доступа к сервисам мировых платежных систем (Mastercard уже объявила об этом, а Visa заявила о том, что принимает "оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение санкций"), ЦБ объявил, что все операции внутри страны по картам этих систем продолжат бесперебойно проходить.
Проблемы могут возникнуть лишь при оплате покупок в интернет-магазинах, расположенных за границей, а также при попытке расплатиться через GooglePay, ApplePay и SamsungPay. При этом сбоев в работе этих сервисов по картам других банков, не попавших в черные списки, не ожидается.
Помощь банкам
ЦБ распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке. Другими словами, он отменил "коэффициенты риска", которые должны были учитывать банки, активно выдающие кредиты, при формировании своего капитала. Эти дополнительно накопленные деньги теперь пойдут на поддержание банками как собственной устойчивости, так и банковской системы в целом. Благодаря "роспуску буфера капитала" банки высвободили порядка 733 млрд рублей.
Также ЦБ расширил список основных видов деятельности юридических лиц, чьи кредитные обязательства принимаются регулятором в качестве обеспечения по выдаваемым кредитам Банка России. Это значит, что коммерческие банки теперь могут привлекать деньги от ЦБ под более широкий кредитный портфель.
Кроме этого, Банк России разрешил кредитным организациям до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценку финансового положения заемщика при формировании резервов под потери и рекомендовал реструктурировать задолженность и не назначать штрафы и пени по кредитам (займам) в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля из-за санкций.
Помощь финансовым рынкам
ЦБ возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки определяется ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Схема приобретения золота регулятором внутри страны выглядит так: коммерческие банки приобретают его у добывающих компаний и перепродают Центральному банку.
Напомним, что Банк России перестал официально приобретать золото внутри страны 1 апреля 2020 года, а до этого на протяжении шести лет активно наращивал его запасы и был мировым лидером по таким операциям. По данным на 1 февраля, в запасах России было накоплено золота на $132,3 млрд.
Но государство предполагает не только покупать золото, но и продавать его гражданам. 4 марта Госдумой будет рассмотрен законопроект, отменяющий уплату 20-процентного НДС при покупке золотых слитков. Это, по мнению кабинета министров, станет отличным стимулом для покупки драгоценных металлов в "физическом" виде.
В рамках борьбы с оттоком инвесторов и выводом средств с российского фондового рынка были введены две меры. Первая — запрет для брокеров продавать российские ценные бумаги по поручению нерезидентов РФ. Вторая — запрет профессиональными участникам финансового рынка выводить доходы и дивиденды по отечественным бумагам за границу, иностранным физическим и юридическим лицам. Кроме того, президентским указом иностранных инвесторов будет введен запрет на продажу российских активов. По словам Михаила Мишустина, проект президентского указа в ближайшее время будет подписан. Эта мера принята, чтобы дать возможность иностранным игрокам принимать "более взвешенные решения", избегая искушения поддаться политическому давлению в ущерб бизнесу.
А для поддержки рынка ценных бумаг еще 26 февраля Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором Минфину РФ поручено в течение 2022 года потратить до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на приобретение акций отечественных компаний, обращающихся на биржах. Помимо собственно поддержки от чрезмерного падения у этой меры может оказаться и еще один смысл — государство сможет консолидировать у себя довольно крупные пакеты компаний из стратегически важных отраслей промышленности.
Помощь рублю
Еще одной мерой поддержки стало решение обязать российские компании, занимающиеся экспортной торговлей, в обязательном порядке продавать 80% своей валютной выручки государству. Обязательная продажа части поступающей компаниям валюты необходима для поддержания уровня спроса и предложения, чтобы на рынке не возникало дефицита иностранной валюты, а следовательно, уменьшалось давление на курс рубля. Впервые она была введена в 1991 году, чтобы пресечь ее утекание за границу. Правда, предыдущий "обязательный" максимум достигал лишь 75%. Он был введен в 1998 году, во время кризиса, и оставался на этом уровне до 2001 года. Затем обязательная к продаже доля на протяжении нескольких лет постепенно снижалась, пока не была совсем отменена весной 2006 года в рамках перехода российского рубля к свободной конвертации. Теперь этот инструмент понадобился вновь.
А чтобы валюту из страны не вывозили в чемоданах, Владимир Путин подписал указ об ограничении ее вывоза наличными. Начиная с сегодняшнего дня (2 марта) вывезти кешем можно не более $10 тыс. или эквивалента этой суммы в другой иностранной валюте.
Помощь IT-сектору
Целый пакет мер правительство направляет на поддержку IT-сектора. Высокотехнологичные компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными госорганами. Кроме того, компании смогут привлекать кредиты всего под 3% годовых. А специалистам таких компаний будет предоставляться отсрочка от армии вплоть до 27 лет (или на время работы в компании), а также дана возможность получить льготную ипотеку.
Помощь предпринимателям
На полгода продлевается программа компенсации расходов малого бизнеса при использовании Системы быстрых платежей (СБП). Это значит, что бизнесу по-прежнему будут возмещать банковские комиссии на все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат через СБП с января по июнь. На это выделено 500 млн рублей. Предыдущий период поддержки также длился полгода (с 1 июля по 31 декабря 2021 года), и на него тоже выделялось 500 млн рублей.
Правительство возвращает мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса. Этот мораторий был снят совсем недавно — с 1 января 2022 года, а теперь он продлится с 10 марта и как минимум до конца года.
Сельхозпредприниматели также смогут получить льготные кредиты, а 8 тыс. выданных ранее займов будут просубсидированы государством.
Премьер-министр также объявил, что будет запущен новый этап амнистии капиталов для "защиты активов бизнеса за рубежом".
Евгений Мазин