Ответный ход: как Россия сопротивляется санкциям

Обязательная продажа компаниями валютной выручки, фиксирование ставок по кредитам, запрет на продажу иностранцами российских ценных бумаг и иных активов и другие меры — рассказываем, какие усилия предпринимают российские власти в ответ на продолжающийся экономический прессинг со стороны США и Евросоюза

​​​​​​​Правительство России создало антисанкционный штаб. Об этом объявил возглавивший его премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов, чьей задачей станет выработка мер на федеральном уровне, и мэр Москвы Сергей Собянин, который займется координацией оперативных мер на региональном уровне. Тем временем наши финансовые власти уже выпустили целый пакет мер, призванных оказывать поддержку отечественной экономике и финансовому сектору, сдержать падение курса рубля и отечественных ценных бумаг и компенсировать гражданам и компаниям неудобства, вызванные санкциями. Помощь населению

После того как Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых, банки начали поднимать процентные ставки по вкладам и кредитам. Чтобы не произошло массового пересмотра ставок по уже имеющимся у граждан долгам (что, кстати, запрещено и законом), Владимир Путин поручил в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки (28 февраля), сохранить ставки на прежнем уровне. Также, несмотря на попадание под санкции крупнейших российских банков, в том числе отключение их от доступа к сервисам мировых платежных систем (Mastercard уже объявила об этом, а Visa заявила о том, что принимает "оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение санкций"), ЦБ объявил, что все операции внутри страны по картам этих систем продолжат бесперебойно проходить. Проблемы могут возникнуть лишь при оплате покупок в интернет-магазинах, расположенных за границей, а также при попытке расплатиться через GooglePay, ApplePay и SamsungPay. При этом сбоев в работе этих сервисов по картам других банков, не попавших в черные списки, не ожидается. Помощь банкам ЦБ распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке. Другими словами, он отменил "коэффициенты риска", которые должны были учитывать банки, активно выдающие кредиты, при формировании своего капитала. Эти дополнительно накопленные деньги теперь пойдут на поддержание банками как собственной устойчивости, так и банковской системы в целом. Благодаря "роспуску буфера капитала" банки высвободили порядка 733 млрд рублей. Также ЦБ расширил список основных видов деятельности юридических лиц, чьи кредитные обязательства принимаются регулятором в качестве обеспечения по выдаваемым кредитам Банка России. Это значит, что коммерческие банки теперь могут привлекать деньги от ЦБ под более широкий кредитный портфель. Кроме этого, Банк России разрешил кредитным организациям до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценку финансового положения заемщика при формировании резервов под потери и рекомендовал реструктурировать задолженность и не назначать штрафы и пени по кредитам (займам) в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля из-за санкций. Помощь финансовым рынкам ЦБ возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки определяется ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Схема приобретения золота регулятором внутри страны выглядит так: коммерческие банки приобретают его у добывающих компаний и перепродают Центральному банку.

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