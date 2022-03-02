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Санкции в отношении России

Фармацевты Индии сообщили, что санкции Запада не повлияли на производство "Спутника V"

Лекарственные субстанции для вакцины производятся в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Санкции Запада против России не повлияли на производство вакцины "Спутник V" в Индии. Об этом со ссылкой на представителя крупнейшей индийской фармацевтической компании DRL, Dr. Reddy's Laboratories Ltd сообщило в среду агентство Reuters.

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По его словам, индийские фармпроизводители не импортируют материалы для производства "Спутник V" из России. "У нас есть возможности для производства в Индии, мы не импортируем лекарственные субстанции. Поэтому никакого влияния [санкций] нет", - приводит Reuters слова представителя DRL.

В целом он отметил, что компания "следит за развитием ситуации и готовится соответствующим образом".

DRL стала дистрибьютором "Спутник V" в Индии, применение российского препарата началось в этой стране в мае прошлого года. Российский фонд прямых инвестиций, который курирует этот проект, также договорился о производстве вакцины с несколькими компаниями в самой Индии.

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ИндияРоссияСанкции в отношении России
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