Реконструкцию Липецкой развязки на МКАД могут закончить в 2023 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Работы на данном объекте могут завершить раньше запланированного срока, в 2023 году.

"На Липецкой [улице] идет большая стройка, мы реконструируем главную развязку, - по сути дела, это главные южные ворота Москвы. Дальше идет федеральная трасса "Дон" на юг страны, на Ростов-на-Дону. Конечно, это чрезвычайно важно для жителей [районов] Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно и Ленинского округа Московской области. В целом, это улучшит [дорожную] ситуацию как минимум для полмиллиона граждан и, конечно, создаст первоклассную современную развязку с федеральной трассой. По плану мы должны были закончить эту развязку в 2024 году, но, я надеюсь, строители ускорят реализацию этого проекта и закончат [работу] до конца 2023 года", - сказал журналистам Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, начиная с 2012 года в Москве построили или провели реконструкцию 18 развязок вылетных магистралей и МКАД. Сегодня в работе находятся еще четыре развязки. Из них Липецкая развязка - самая крупная, сложная и востребованная. "Реконструкция Липецкой развязки является частью программы модернизации МКАД, в рамках которой устаревшие развязки типа "клеверный лист" заменяются многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. С другой стороны, реконструкция развязки фактически завершает многолетний комплекс работ по улучшению условий дорожного движения в Бирюлево и примыкающих к нему районах юга Москвы. Ранее в рамках этого проекта была реконструирована Липецкая улица, построена связка Липецкой улицы с улицей Подольских Курсантов и Варшавским шоссе, открыта новая развязка на пересечении МКАД с улицей Подольских Курсантов", - отметили в мэрии.

Южные ворота Москвы

Там пояснили, что в результате этих работ была значительно улучшена транспортная доступность Бирюлева и увеличена пропускная способность Липецкой улицы - одной из главных вылетных магистралей юга Москвы, связывающей федеральную трассу М-4 "Дон" с Каширским шоссе, Южной рокадой и - в перспективе - Московским скоростным диаметром. Пересечение МКАД с Липецкой улицей представляет собой классическую развязку клеверного типа, многократно исчерпавшую запас пропускной способности. Ее реконструкция была начата в мае 2021 года и должна быть завершена в 2024 году.

"Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную развязку с направленными съездами, а также реконструкцию МКАД между 26-м и 31-м км. Всего в рамках проекта будет построено 9,7 км дорог, включая 8 искусственных сооружений общей протяженностью свыше 1 км. <…>. [Также] будут построены новые съезды. Кроме того, проект предусматривает частичную реконструкцию головного участка Липецкой улицы - организацию съездов на прилегающую улично-дорожную сеть, <…> будет реконструирована отстойно-разворотная площадка для наземного городского пассажирского транспорта", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для пешеходов возведут четыре надземных перехода; с целью снижения уровня воздействия шума на близлежащие жилые микрорайоны по основному ходу МКАД будут установлены защитные экраны общей протяженностью 1 км; будет благоустроена прилегающая территория, а также будут построены четыре очистных сооружения и переложены 63 км инженерных коммуникаций. "В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 21%", - заключили в мэрии.