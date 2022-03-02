ВЦИОМ справился с DDoS-атаками на свой сайт

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) справился с DDoS-атаками. Об этом в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Сайт ВЦИОМ в конце февраля подвергся DDoS-атаке после публикации результатов исследования об отношении россиян к специальной военной операции на Украине.

"Справились", - сообщил Федоров.

Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.