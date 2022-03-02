Крымский РНКБ повысил ставки по вкладам, кредитам и ипотеке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Системообразующий банк Республики Крым РНКБ вслед за рынком принял решение повысить ставки по своим сберегательным и кредитным продуктам, в том числе ипотеке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как следует из пресс-релиза, со 2 марта банк повысил ставки по действующей линейке вкладов до 13% годовых, а также запустил вклад "Уверенный" со ставкой до 17%, минимальная сумма по нему - 10 тыс. рублей.

Ставки по кредитам и ипотеке

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ РНКБ также изменил ставки по ипотеке, однако банк указывает, что они остаются одними из самых низких на российском рынке. Так, ставка по кредитам на жилье на первичном и вторичном рынках со 2 марта составит от 13,25% для клиентов, которые получают зарплаты и пенсии на карту РНКБ, а также самозанятых, которые получают доход на карту банка. Для всех других категорий клиентов ставка составит от 13,75% годовых. Ставки в рамках программ господдержки в РНКБ не изменились.

"Напомним, при этом в РНКБ существует система дисконтов, которые позволяют снизить процент по ипотечному кредиту. На уменьшение процентной ставки, к примеру, влияет получение заработной платы на карту банка, быстрый выход на совершение сделки или приобретение квартиры в новостройках с участием проектного финансирования РНКБ. С учетом всех возможных дисконтов ставка на приобретение жилья на первичном рынке может составлять от 12%", - отметили в пресс-службе.

Минимальная ставка по потребительскому кредиту на любые цели в РНКБ со 2 марта выросла до 21,9%. Ставки по кредитным картам остаются на прежнем уровне.

В банке также подчеркнули, что ставки по выданным до 2 марта потребительским и ипотечным кредитам, а также по оформленным до этой даты вкладам меняться не будут.

Ранее о повышении ставок как по кредитам, так и по депозитам сообщил целый ряд банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Решения связаны с повышение ключевой ставки Банка России до исторического максимума в 20%. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов. Банк находится на 31-м месте по размеру активов среди российских кредитных организаций.