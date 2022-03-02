РЖД полностью удовлетворяют спрос на билеты и продолжают перевозить пассажиров с юга РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. РЖД полностью удовлетворяют спрос на билеты и продолжают выполнять обязательства по перевозке пассажиров с юга РФ. Сегодня холдинг предоставил более 1,6 тыс. мест в дополнительных поездах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Продолжаем выполнять обязательства по перевозке пассажиров с юга России. Полностью удовлетворяем спрос на билеты в поездах из Анапы, Адлера, Новороссийска, Краснодара и Белгорода. Сегодня предоставили более 1 тыс. 600 мест в дополнительных поездах", - сказали в РЖД.

Сейчас холдинг планирует обеспечить дополнительные поезда и включение дополнительных вагонов в графиковые поезда в сообщении с югом России на праздничные дни марта. Все билеты появляются в продаже оперативно и цены на них зафиксированы. Вокзальные комплексы и информационно-справочные системы РЖД работают в усиленном режиме, добавили в РЖД.

Ранее Россия закрыла до 8 марта часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.