В Кремле надеются, что истерика вокруг "Северного потока - 2" рано или поздно закончится

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", но инфраструктура проекта готова и никуда не денется. В Кремле надеются, что рано или поздно место истерики займет трезвая оценка ситуации, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается "смерти" этого проекта, то инфраструктура готова - технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется", - сказал он в ответ на вопрос, можно ли говорить о полной остановке и, по сути, "смерти" проекта.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорят о необходимости скорейшего запуска этого объекта". "Истерическая реальность пока делает это невозможным", - констатировал он.

Песков напомнил, что сейчас отменена сертификация проекта. По его словам, в данный момент выстраивать какие-то прогнозы - "дело неблагодарное". "Но все-таки будем надеяться на то, что истерика неминуемо когда-то проходит. И потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации", - подытожил представитель Кремля.

При этом он переадресовал компании-оператору вопросы о том, как в этой ситуации ей быть с кредиторами.

Ранее руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут заявила, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока - 2", была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве из-за санкций США.

"Северный поток - 2"

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций Вашингтона работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.