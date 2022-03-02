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Санкции в отношении России
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Песков заявил, что экономика России испытывает серьезный удар

По словам представителя Кремля, "запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экономика России из-за новых западных санкций сейчас испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, на ногах устоим. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются. Энергичная работа ведется. На ногах устоим", - сказал он.

Говоря о введенных в России специальных экономических мерах на фоне новых западных санкций, Песков пояснил, что они вызваны "определенными действиями враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики".

"В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, последствия и застраховать нас от раскачивания экономики", - сказал он. По словам Пескова, так как эти недружественные меры носят беспрецедентный характер, "в таких условиях надо действовать жестко, продуманно и четко".

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РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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