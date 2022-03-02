Honda и Mazda прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Японские автомобильные концерны Honda и Mazda приняли решение прекратить экспорт своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине и введенных против РФ санкций. Об этом в среду сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что Honda откажется, в частности, от экспорта авто и мотоциклов, а Mazda прекратит поставки запчастей и комплектующих для своих заводов, расположенных на территории РФ.

В то же время, по данным издания, компания Nissan начала сокращать объемы производства своих предприятий на территории РФ, однако в настоящее время продолжает выпуск и реализацию своих авто на российском рынке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.