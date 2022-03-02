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Санкции в отношении России
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Песков заявил, что Россия просчитывала возможные санкции от самых легких до самых жестких

Россия не будет стрелять себе в ногу при выборе ответа на санкции, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти РФ просчитывали возможность введения против страны всего спектра санкций - от самых легких до самых жестких. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Москва просчитывала разный градус реакций - от самых легких до самых жестких", - сказал представитель Кремля.

Россия будет анализировать враждебные действия других стран, и она не собирается стрелять себе в ногу назло другим при выборе ответа на санкции, заявил Песков. "Ответные меры на эти недружественные, а говоря по-русски, враждебные действия, конечно, должны быть проанализированы. Никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно. И с трезвой головой", - заверил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что "весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать", но власти прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности и "никакой паники нет".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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