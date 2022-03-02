Эксперт: выход РФ на арабские рынки поможет нивелировать последствия санкций Запада

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России с арабскими странами поможет нивелировать негативные последствия санкций Запада для отечественной экономики. Такое мнение выразил в материале, опубликованном на сайте Российского совета по международным делам, эксперт Игорь Матвеев.

По его словам, резкое ужесточение антироссийских санкций коллективного Запада в ответ на специальную военную операцию России на Украине "диктует необходимость оперативного поиска Москвой адекватных и эффективных решений по максимальному нивелированию их негативных последствий для отечественной экономики". "Одно из решений уже сейчас просматривается в плоскости ускоренного развития разносторонних внешнеэкономических связей (ВЭД) России со странами арабского мира, что в полной мере согласуется с внешнеполитическими усилиями по расширению долговременного присутствия РФ на Ближнем Востоке", - считает он.

"В создавшейся ситуации важным практическим императивом диверсификации ВЭД становится расширение географии экспорта и импорта, источников капитала, имея в виду прежде всего получение "длинных денег" [кредитов, займов] от суверенных фондов аравийских монархий с целью их последующего использования банковскими структурами внутри РФ с целью перекредитования отечественных предприятий и инвестирования в национальные проекты", - отметил эксперт.

Кроме того, продолжил Матвеев, российская сторона "способна обеспечить безопасные условия для успешной реализации коммерческих проектов на территории Сирии третьими странами - теми же аравийскими монархиями в рамках политики "открытия САР" в обмен на инвестиции и финансовую помощь государств Персидского залива для самой России". "Микроэкономическим императивом становится активизация участия российских экономоператоров, включая средний и малый бизнес, в форматах B2B и B2G, в том числе в офлайн/ онлайн выставках и деловых миссиях в арабские страны", - добавил он.

Ближневосточные перспективы

"Украинский кризис создает новые реалии не только для России, но и арабских партнеров. Во-первых, возрастет роль России в обеспечении их продовольственной безопасности. Во-вторых, усилится внимание арабов к российским технологиям в контексте усилий, направленных на диверсификацию их экономик и расширение доступа к передовым технологиям, - подчеркнул эксперт. - Значение Ближнего Востока для России ожидаемо увеличится и в плане развития туризма, инвестиций в недвижимость, банковских накоплений, а в более отдаленной перспективе и для вывоза российского капитала".

Вместе с тем Матвеев отметил, что союзным Вашингтону арабским монархиям Персидского залива под жестким давлением США и НАТО "будет непросто сотрудничать с Москвой в области высоких технологий, закупать современные вооружения, продукцию двойного назначения". "Однако недавние события, когда представитель ОАЭ вместе с Китаем и Индией воздержался при голосовании за антироссийский проект резолюции по Украине в СБ ООН, показывают, что аравийские страны едва ли готовы, отбросив собственные интересы, безоговорочно следовать в фарватере политики коллективного Запада", - убежден он.

"В силу сложившейся на фоне украинского кризиса непростой ситуации повышается востребованность отечественных академических и аналитических центров изучения среды и поиска оптимальных путей для выхода России на арабские рынки, - полагает эксперт. - Среди задач системное изучение местного законодательства, механизмов государственно-частного партнерства, режимов соглашений о разделе продукции для сырьевого сектора, институционально-нормативных рамок для ведения бизнеса и защиты инвестиций".