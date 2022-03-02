Airbus прекратила обслуживание своих самолетов в России

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Авиастроительная компания Airbus приостанавливает техническую поддержку своих самолетов на территории России в связи с новыми антироссийскими санкциями из-за военной операции на Украине. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"В соответствии с введенными международными санкциями Airbus приостановил оказание услуг по поддержке российских авиакомпаний, а также поставку запасных частей в страну", - заявил представитель пресс-службы компании.

Что касается Инженерного центра Airbus в России (ECAR), то в отношении него компания обещает "выполнять все правила по контролю за экспортом и применимые к нему законы". Ранее в Airbus также заявляли, что будут действовать в соответствии со всеми санкциями, принятыми в отношении России.