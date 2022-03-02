Nord Stream 2 AG не подтверждает начало процедуры банкротства

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - не подтверждает сообщения о начале процедуры банкротства, только лишь проинформировала власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций", - сообщила компания.

Ранее руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут заявила, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока - 2", была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве из-за санкций США.

Накануне Nord Stream 2 AG сообщила, что из-за геополитической ситуации и санкций США была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом.

"Северный поток - 2"

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций Вашингтона работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.