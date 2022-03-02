Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям против РФ

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Китай не одобряет введение санкций против РФ, особенно в одностороннем порядке, и не намерен присоединяться к подобного рода ограничениям. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава Госкомитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР Го Шуцин.

"Что касается финансовых санкций, то мы их не одобряем. Особенно не одобряем санкции, введенные в одностороннем порядке", - сказал он.

"Мы не будем присоединяться к подобным санкциям. Кроме того, мы будем продолжать поддерживать нормальные торгово-экономические и финансовые обмены с соответствующими сторонами", - указал Го Шуцин.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.