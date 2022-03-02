Новые санкции против России не повлияли на поставки цветов к 8 марта в Сибири

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Санкции Запада не повлияли на поставки цветов в Сибирь к Международному женскому дню, сообщили ТАСС в среду представители сибирских цветочных компаний.

Директор по развитию тепличного комбината "Новосибирский" группы компаний "Горкунов", которые поставляют цветы от Москвы до Хабаровска, Василий Пронькин рассказал, что организации не страшны санкции в ближайшие пять-шесть лет. "С санкциями проблем нет, потому что те цветы, которые растут у нас на тепличном комбинате "Новосибирский", у них срок вегетации семь лет, <…> поэтому в ближайшие пять-шесть лет проблем с цветами точно не будет", - сказал Пронькин.

В свою очередь, владелица новосибирской компании "Цветы Афродиты" Ирина Мжельская добавила, что даже в случае прекращения поставок зарубежных стран, дефицита цветов не будет. "Я в этом уверена, потому что за последние пять лет наши российские производители очень далеко шагнули, это касается и качества, и ассортимента, и стойкости цветка. <…> Это может сказаться на каких-то эксклюзивных позициях, но от этого сильно цветочная отрасль и люди не пострадают, если в какой-то момент мы окажемся без орхидей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что такие цветы, как ирисы, тюльпаны, герберы, маттиола, эустома, альстромерия выращивают в Сочи и Краснодарском крае.

Представитель томской сети цветочных салонов "Азалия" Ольга Вахрушева также заверила ТАСС, что импортные цветы, запланированные к продажам к 8 марта, закупили еще месяц назад.

Однако с тюльпанами, одним из традиционных цветов, которые вручают женщинам на 8 марта, ситуация уже не такая оптимистичная. По словам директора омской компании "Теплица новые технологии" Дмитрия Ткачева, в России луковицы тюльпанов практически не выращивают, а те, что производятся - гораздо худшего качества. "В этом году ситуация не повлияла, так как луковица тюльпанов закупалась еще в сентябре. Поэтому цветов хватит, но что будет дальше, мы не знаем. Луковица все равно голландская, если осенью не закупим, то следующей весной цветов не будет", - рассказал Ткачев.

Согласно данным Сибирского таможенного управления, в феврале 2022 года красноярские и новосибирские предприниматели импортировали 116 тонн срезанных цветов на сумму почти $979 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем цветов снизился на 19%, при этом на 31% выросло количество ввезенных орхидей.