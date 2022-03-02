Резидент СПВ создаст импортозамещающее деревообрабатывающее производство в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Деревообрабатывающая компания из Китая "Чан Шэн" заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о создании в Приморском крае перерабатывающего производства с запланированными инвестициями в размере 20 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба КРДВ. Проект реализуется в рамках зоны свободного порта Владивосток (СПВ).

"Новый резидент свободного порта Владивосток - деревообрабатывающая компания "Чан Шэн" создаст в Приморском крае предприятие по производству OSB плит, опалубки и фанеры из разных пород деревьев, в том числе ламинированной, соответствующей ГОСТам. Проект, который будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, нацелен на замещение импортных строительных материалов из дерева. В его реализацию будут вложены китайские инвестиции в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ООО "ДК Чан Шэн" господина Люй Цзичан, которые приводятся в сообщении, фактически вся фанера и OSB плиты, в том числе производимые из российского сырья, поставляемые на рынок Приморья, импортируются из Китая. Поэтому компания решила наладить производство востребованной на местном рынке продукции внутри России.

"Ниша по деревообработке достаточно свободна, а статус резидента свободного порта Владивосток позволит нам оперативно приступить к реализации проекта. Будем вовлекать в хозяйственный оборот низкосортную и мало востребованную древесину. Это повысит эффективность лесопользования в регионе", - цитирует главу компании пресс-служба.

Производство будет налажено на территории Уссурийского авторемонтного завода. Инвестор арендовал несколько производственных помещений площадью около 3,5 тыс. кв. м. В ближайшее время будут приобретены машины, оборудование и технологические линии. К концу 2022 года деревообрабатывающая компания "Чан Шэн" планирует приступить к производству и поставкам готовой продукции в дальневосточные регионы. В результате запуска нового предприятия 139 человек получат рабочие места.

Всего на территории Дальнего Востока по соглашениям с КРДВ реализуются 96 проектов с участием иностранных инвесторов. Проекты реализуются в 20 различных отраслях: горнорудной и лесоперерабатывающей, машиностроении, металлургии, недвижимости и девелопменте, производстве пищевых продуктов, сельском хозяйстве, сфере услуг, туризме, медицине, судостроении и прочем. Общий объем заявленных инвестиций составляет 254,8 млрд рублей, создается 19,3 тыс. рабочих мест. 33 проекта уже реализовано. Фактически вложено в экономику Дальнего Востока 37,3 млрд рублей, 4,4 тыс. дальневосточников получили работу на новых предприятиях.