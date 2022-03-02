"Алроса" прогнозирует объем добычи алмазов в 2022 году на уровне 34,3 млн карат

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Алроса" ожидает, что в 2022 году добыча алмазов возрастет до 34,3 млн карат с 32,4 млн карат в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании к отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом инвестиции компании могут увеличиться до 33 млрд рублей против 19 млрд рублей по итогам 2021 года.

Ранее генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов заявил, что компания может "выйти на плато" по добыче алмазов - 35-36 млн карат - в последующие годы.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.

Чистая прибыль

Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2021 года увеличилась в годовом выражении в 3,1 раза, до 91,29 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 2021 год вырос на 59%, до 139,5 млрд рублей. Выручка алмазодобывающей компании возросла на 50%, до 332 млрд рублей.

Свободный денежный поток в 2021 году составил 105,9 млрд рублей, увеличившись на 33% по сравнению с 2020 годом.

В то же время в четвертом квартале чистая прибыль "Алросы" снизилась на 43%, до 12,1 млрд рублей, а выручка - на 28%, до 70,7 млрд рублей. Показатель EBITDA в октябре - декабре 2021 года сократился на 19%, до 25,8 млрд рублей.

"В 2022 году компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, что позволит частично компенсировать инфляционное давление со стороны цен на основные элементы затрат, а также увеличение объема горных работ", - отметил заместитель генерального директора "Алросы" Алексей Филипповский, слова которого приводятся в пресс-релизе

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%.

В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.