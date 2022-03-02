Набиуллина заявила, что Банк России справится с нынешней экономической ситуацией

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Банк России справится с нынешней экономической ситуацией, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в видеообращении, распространенном среди сотрудников (есть в распоряжении ТАСС). Глава регулятора подчеркнула, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли нынешнюю непростую ситуацию с наименьшими потерями.

"Коллеги, друзья, наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками, экономической и политической природы, и сейчас мы точно справимся", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что сейчас все сотрудники ЦБ работают больше обычного. "Это тяжело, изматывает психологически и физически, мы устаем, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит и поэтому мы должны быть сплоченными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам", - добавила она.

"Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. И я очень надеюсь, что вы примите эту цель как свою. Спасибо вам за вашу работу каждый день, мы сильная команда, я очень вами горжусь", - заключила глава ЦБ.