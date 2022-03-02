Биржи США открылись ростом основных индексов на 0,4-0,5%

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в начале торговой сессии в среду выросли на 0,4-0,5%, продемонстрировав впервые за неделю положительную динамику на фоне ситуации вокруг Украины.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58%. Индекс S&P 500 опускался на 0,54%. Индекс электронной биржи Nasdaq демонстрировал снижение на 0,45%.

По мнению экспертов, инвесторы в настоящее время пытаются сориентироваться в том влиянии, которые окажут новые санкции, внимательно отслеживая цены на энергоносители. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI утром в среду выросла на 6,13%, до $109,73 за баррель. "Если цены на нефть начнут двигаться к отметке $120 [за баррель] мы начнем все больше говорить о мировых экономических последствиях этих санкций", - приводит газета The Wall Street Journal слова рыночного аналитика компании Oanda Крэйга Ирлэма.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.