Fitch Ratings заявило, что западноевропейские банки рискуют из-за конфликта РФ и Украины

Аналитики считают, что банки сталкиваются со значительно возросшими операционными рисками. Они должны обеспечить соответствие своей деятельности международным санкциям в отношении России, при этом санкции повлияют на их способность управлять российскими рисками, в том числе трейдинговыми операциями. Любой серьезный удар по экономическому росту в связи с событиями в Украине ослабит деловые и финансовые перспективы банков.

По данным Банка международных расчетов (BIS), западноевропейские банки на конец сентября 2021 года имели общие требования к российским контрагентам на сумму около $91 млрд, в том числе $41 млрд в местной валюте. Итальянские и французские банки имели самые большие кредитные связи с российскими контрагентами - около $15 млрд и $10 млрд соответственно. Совокупные риски всех остальных западноевропейских банков оцениваются примерно в $17 млрд. Аналитики также считают, что риски европейских банков в основном связаны с корпоративными и инвестиционно-банковскими операциями и инвестиционными портфелями, и качество этих кредитов, скорее всего, резко ухудшится, особенно у контрагентов, наиболее пострадавших от санкций. Это может привести к значительному увеличению отчислений в счет обесценения кредитов в некоторых банках, но последствия должны быть смягчены за счет большой прибыли банков, а некоторые риски будут снижены из-за залогов или экспортных кредитных гарантий.

Societe Generale и UniCredit - это два европейских банка больше всего занятых в России, которые имеют рейтинги Fitch. Однако локальные российские риски у них невелики, основная их часть связана с местными розничными и коммерческими банковскими операциями. Даже полное списание инвестиций двух банков в их российские дочерние компании оказало бы довольно умеренное влияние на капитал на уровне группы, полагают аналитики агентства. "На капитализацию банков с российскими дочерними структурами повлияет и снижение курса рубля. Однако мы предполагаем, что большинство банков в значительной степени хеджируют валютные риски для того, чтобы избежать значительных колебаний коэффициентов консолидированного капитала", - говорится в сообщении агентства.

Соблюдение санкций, наложенных на ряд российских контрагентов ЕС, Великобританией и Швейцарией, создает операционные проблемы для банков, особенно в случае исключения их из платежной системы SWIFT. Эти ограничения влияют на способность контрагентов погасить долг перед иностранными кредиторами или торговать ценными бумагами, отмечают аналитики.