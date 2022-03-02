Fitch Ratings заявило, что западноевропейские банки рискуют из-за конфликта РФ и Украины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Активы крупных западноевропейских банков окажутся под угрозой на фоне конфликта между Россией и Украиной, хотя высокие уровни операционной прибыли должны смягчить это влияние, следует из сообщения международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Аналитики считают, что банки сталкиваются со значительно возросшими операционными рисками. Они должны обеспечить соответствие своей деятельности международным санкциям в отношении России, при этом санкции повлияют на их способность управлять российскими рисками, в том числе трейдинговыми операциями. Любой серьезный удар по экономическому росту в связи с событиями в Украине ослабит деловые и финансовые перспективы банков.
По данным Банка международных расчетов (BIS), западноевропейские банки на конец сентября 2021 года имели общие требования к российским контрагентам на сумму около $91 млрд, в том числе $41 млрд в местной валюте. Итальянские и французские банки имели самые большие кредитные связи с российскими контрагентами - около $15 млрд и $10 млрд соответственно. Совокупные риски всех остальных западноевропейских банков оцениваются примерно в $17 млрд. Аналитики также считают, что риски европейских банков в основном связаны с корпоративными и инвестиционно-банковскими операциями и инвестиционными портфелями, и качество этих кредитов, скорее всего, резко ухудшится, особенно у контрагентов, наиболее пострадавших от санкций. Это может привести к значительному увеличению отчислений в счет обесценения кредитов в некоторых банках, но последствия должны быть смягчены за счет большой прибыли банков, а некоторые риски будут снижены из-за залогов или экспортных кредитных гарантий.
Societe Generale и UniCredit - это два европейских банка больше всего занятых в России, которые имеют рейтинги Fitch. Однако локальные российские риски у них невелики, основная их часть связана с местными розничными и коммерческими банковскими операциями. Даже полное списание инвестиций двух банков в их российские дочерние компании оказало бы довольно умеренное влияние на капитал на уровне группы, полагают аналитики агентства. "На капитализацию банков с российскими дочерними структурами повлияет и снижение курса рубля. Однако мы предполагаем, что большинство банков в значительной степени хеджируют валютные риски для того, чтобы избежать значительных колебаний коэффициентов консолидированного капитала", - говорится в сообщении агентства.
Соблюдение санкций, наложенных на ряд российских контрагентов ЕС, Великобританией и Швейцарией, создает операционные проблемы для банков, особенно в случае исключения их из платежной системы SWIFT. Эти ограничения влияют на способность контрагентов погасить долг перед иностранными кредиторами или торговать ценными бумагами, отмечают аналитики.