Фармацевтические компании сообщили, что работают в штатном режиме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фармацевтические компании работают в штатном режиме и ищут решение проблем, которые могут возникнуть в связи со сложившейся геополитической ситуацией. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители отрасли.

"Производство препаратов компании продолжается в стандартном режиме", - рассказал генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов.

"Герофарм" закупает часть оборудования и комплектующих за рубежом. В настоящий момент компании удается выстраивать взаимодействие с партнерами и продолжать закупки. Однако уже сейчас производитель видит риски возникновения трудностей с поставками и прорабатывает меры для их преодоления, объяснил Родионов.

Президент "Нанолек" Владимир Христенко сообщил, что компания работает по графику. Вместе с тем производитель испытывает трудности, связанные с состоянием неопределенности как у российских, так и у зарубежных компаний. По его словам, иностранные коллеги хотят продолжать совместную работу, но не могут. В основном это обусловлено проблемами с логистикой, а также с осуществлением платежей.

Директор по корпоративным коммуникациям ГК "Промомед" Екатерина Куманина рассказала, что текущие обстоятельства потребуют пересмотра некоторых планов и проектов, но необязательно в сторону сокращения. Ряд препаратов "Промомед" производится из собственной субстанции, для некоторых она поставляется из Азии - изменений условий по этим контрактам пока нет. На предприятии сформирован достаточный запас субстанции для бесперебойной работы, отгрузки препаратов идут в штатном режиме.

"Петровакс фарм" также работает в обычном режиме, уделяя особое внимание финансовой устойчивости и обеспечению всей цепочки поставок, отметили в пресс-службе компании. По мнению производителя, пока сложно оценить масштаб последствий сложившейся ситуации. В зависимости от него потребуется различный комплекс мер. Пока никаких специальных шагов в этой связи не предпринималось. В "Гедеон Рихтер" сообщили, что производство, логистика и вся товаропроводящая цепочка в компании осуществляются бесперебойно, завод в Московской области работает на полную мощность.

Ситуация с ценами на лекарственные препараты

Фармацевтический рынок, как и любой другой, может среагировать на рост стоимости оборудования, сырья и логистики, отметил гендиректор "Герофарм". По его словам, "сложная" ситуация может возникнуть с препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), цены на которые регулирует государство. Стоимость таких препаратов была зафиксирована еще в 2007 году и затем не индексировалась, а в 2019-2020 годах цены на многие из них были снижены. Учитывая все эти факторы, себестоимость производства лекарств из перечня ЖНВЛП в ближайшее время может превысить цену продажи.

"Поэтому уже сейчас мы ищем решения, выходим на диалог с государственными ведомствами, чтобы российские пациенты получали необходимые препараты непрерывно в полном объеме", - подчеркнул Родионов.

Фармацевтическая отрасль не должна попасть под санкции: лекарства всегда вне политики, отметил президент компании "Нанолек". При этом важно, чтобы санкции не коснулись не только готовых лекарств, но и сырья и оборудования. Без них невозможно локализовать зарубежные препараты в России, сохранить и продолжать производство. В противном случае велик риск того, что цены на поставляемые в Россию лекарства существенно вырастут, предположил Христенко. По его словам, в текущей ситуации также есть риск дефицита препаратов.

"Очевидно, что риск дефицита есть, и мы рассчитываем на меры поддержки, которые помогут его оперативно преодолеть. Мы уже подготовили предложения по этому направлению, которые направим в федеральные органы", - рассказал глава "Нанолек".

"Промомед" не планирует менять стоимость препаратов в краткосрочной перспективе, но рассмотрит этот вопрос при значительном изменении себестоимости, сообщила Куманина. Обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России для пересмотра цен на препараты из перечня ЖНВЛП компания также не планирует. По мнению производителя, доступный набор таких препаратов - важный фактор социальной стабильности. "Промомед" сделает все возможное для их бесперебойного выпуска, отметила она.