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Польский концерн подготовил 5 дополнительных танкеров на случай кризиса с поставкой нефти

PKN Orlen полностью обеспечивает поставки нефти в Польшу, Чехию и в Литву

ВАРШАВА, 2 марта. /ТАСС/. Польский энергетический концерн "Орлен" (PKN Orlen) договорился с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco о возможности использования пяти дополнительных танкеров для доставки нефти в случае перебоев с ее поставками. Об этом сообщил в среду радиостанции Polsat News глава концерна Даниэль Обайтек.

"PKN Orlen полностью обеспечивает поставки нефти в Польшу, Чехию и в Литву. В момент прекращения поставок с восточного направления поставки будут организованы с альтернативных направлений", - сказал он. Он добавил, что для "увеличения объема поставок достигнута договоренность о пяти дополнительных танкерах с Saudi Аramco".

"Непрерывность энергетической безопасности Польши является для нас приоритетом", - добавил Обайтек.

PKN Orlen (Polski Koncern Naftowy Orlen) - крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии.

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