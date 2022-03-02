Danone не планирует уходить с российского рынка

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Французская продовольственная компания Danone сообщила, что не планирует прерывать деятельность в России и уходить с ее рынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", - пояснили в компании.

Также в Danone отметили, что в настоящее время главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания ставит себе задачу обеспечить потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания, добавили в пресс-службе.

Компания Danone представлена на пяти континентах и занимается производством молочных продуктов и продуктов на растительной основе, бутилированной воды и специализированного питания, включая питание для детей первых дней жизни. Danone владеет 13 заводами на территории России, а количество персонала составляет 7 тыс. человек. Компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Актуаль", "Смешарики" и другие.