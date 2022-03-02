ВТБ назвал фейком информацию о введении дополнительных комиссий за снятие валюты

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ВТБ опроверг введение дополнительной комиссии за снятие иностранной валюты, если она хранилась на счету менее 45 дней. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале банка.

"В тг-каналах пишут, что ВТБ ввел дополнительную комиссию за снятие валюты, если она хранилась на счету 45 дней. Официально сообщаем: это фейк. Никаких новых комиссий банк не вводил", - указали в ВТБ.

В банке пояснили, что комиссия за обналичивание денег при коротком хранении является общебанковской практикой и действует уже много лет.