Регионы РФ начали совместно с бизнесом создавать штабы по вопросам нивелирования санкций

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские регионы начали формировать штабы и отраслевые комитеты по вопросам нивелирования санкций. Об этом сообщили опрошенные в среду ТАСС региональные бизнес-омбудсмены.

Так, в Калининградской области штаб создало региональное правительство и в его состав сразу же включили уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"Особое внимание - вопросам транспортной доступности региона: обеспечение бесперебойных поставок сырья в область и вывоза готовой продукции. Кроме того, в онлайн-режиме (создан специальный чат), ежедневно собирается информация о проблемах как бизнеса в целом, так и отдельных предприятий. Цель - оперативно реагировать на ситуацию и вырабатывать решения по быстрой и эффектной помощи бизнесу", - рассказала калининградский бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова.

Штаб создали и в Приморском крае, сообщила агентству региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина. "Уже состоялось заседание. Настаиваем на том, чтобы на уровне региона убрать избыточные административные препоны и барьеры. Так, я предложила отказаться от проверок предприятий, если это не связано с риском для здоровья и жизни людей (например, вывески на предприятиях, реклама). Второе - рассмотреть возможность льготного режима для тех, кто готов запустить и реализовать новые производственные проекты. Да, у нас есть режим "Свободный порт Владивосток", есть закон о нулевой ставке УСН, но это преференции для вновь зарегистрированных предпринимателей, а помощь нужна всем - и тем, кто расширяет действующий бизнес и создает новые рабочие места", - отметила она.

По ее словам, в муниципалитетах у общественных помощников бизнес-омбудсмена создали "специальные чаты для информирования предпринимателей, работает горячая линия уполномоченного, а также создали спецраздел на сайте "Поддержка бизнеса 2022", где предприниматели могут ознакомиться с оперативной официальной информацией".

Штабы в других регионах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин сообщил, что в регионе "оперативный штаб создан и уже работает под руководством премьер-министра Андрея Назарова". "Как бизнес-омбудсмен республики я вхожу в этот штаб, более того, правительством также организованы отраслевые комитеты во главе с предпринимателями. Наше самое главное предложение - снизить налоги и вообще, и УСН, в частности. Причем до приемлемого и возможного для региона минимума", - отметил он.

Бизнес-омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Толчина рассказала, что в регионе по поручению губернатора "сформированы 11 штабов по всем значимым направлениям жизнедеятельности".

"Решение принято для предотвращения негативного воздействия санкций на экономику и общественно-политическую ситуацию в регионе. Общую координацию и контроль работы штабов губернатор будет осуществлять лично. Одним из ведущих направлений в работе штабов станет вопрос сохранения стабильности в экономической сфере региона. В работе штабов будут участвовать руководители компаний профильных отраслей. Поэтому штабы станут основной точкой сбора в получении и анализе информации, которая будет транслироваться от предприятий и организаций, отдельных предпринимателей к руководству региона, и на которых будут вырабатываться предложения и меры по поддержке соответствующих отраслей. Такой механизм управления станет эффективной системой для фокусировки и скорейшего решения всех задач", - подчеркнула она.

Намерения о создании штабов

По данным аппарата бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, решения о создании аналогичных штабов "сейчас прорабатываются в большинстве регионов". Например, сформировать их готовятся в Республике Дагестан, Тверской, Ленинградской, Ростовской и других областях.

"Сегодня распоряжение о создании оперативного штаба по нивелированию последствий санкций для бизнеса подпишет губернатор Краснодарского края. Аппарат уполномоченного будет работать в составе комиссии. Однако, не дожидаясь этого, мы уже внесли конкретные свои предложения на обсуждение, что нужно делать в территории, сейчас идет обобщение материалов", - сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Игорь Якимчук.