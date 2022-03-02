ФРС: ситуация на Украине вынуждает систему с осторожностью подходить к повышению ставки

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. События на Украине вынуждают Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центрального банка, с осторожностью подходить к своему плану повышения базовой ставки. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по финансовым услугам.

"До вторжения [России] на Украину мы были настроены на повышение [базовой процентной ставки] - первое из того, что должно было стать серией повышений ставок, ожидаемых в этом году. Каждое заседание [руководящего органа ФРС] проходило оживленно, решения основывались на поступающих данных и развивающихся перспективах экономики. Я также ожидал, что мы добьемся большого прогресса в реализации нашего плана по сокращению баланса активов, - подчеркнул глава финрегулятора. - А теперь вопрос заключается в том, как вторжение на Украину, продолжающаяся война, реакция стран мира, включая санкции, могли изменить эти ожидания. Поэтому пока рано говорить об этом, но сейчас я бы сказал, что мы будем действовать осторожно в том, что касается этого плана".