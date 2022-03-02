ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" и депозитный аукцион "тонкой настройки"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ проведет 3 марта аукцион репо "тонкой настройки" и депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме по 3 трлн рублей каждый, говорится в сообщении регулятора.

"Для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 3 марта 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 4 марта 2022 года, а также депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона и датой возврата депозитов и уплаты процентов - 4 марта 2022 года", - отмечается в сообщении ЦБ.

Эти операции в указанных объемах будут проводиться ежедневно по рабочим дням. ЦБ уточняет, что продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и при необходимости лимиты по указанным операциям будут уточняться.