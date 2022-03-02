Литва договорилась со странами Балтии о закрытии для России морских портов

ВИЛЬНЮС, 2 марта. /ТАСС/. Литва достигла принципиальной договоренности с Латвией и Эстонией о закрытии морских портов этих стран на Балтийском море для судов под российским флагом, но пока ждет по данному вопросу единого решения Еврокомиссии. Об этом во вторник сообщила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Еврокомиссия готовит общее для всех решение, тогда на национальном уровне оно не потребуется", - сказала глава правительства.

По словам премьера, с Латвией и Эстонией "вопрос в принципе согласован", поэтому страны Балтии готовы в связи с событиями на Украине объявить эти региональные санкции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.