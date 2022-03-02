Белый дом не исключает введения энергетических санкций против России

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Вашингтон не исключает введения санкций против России в сфере экспорта углеводородов, однако США не хотят, чтобы такие меры обрушили мировые рынки энергоносителей и ударили по ценам на топливо и газ для американцев. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"То, чего [президент США Джо] Байден не хочет, так это обвалить международный нефтяной рынок или вызвать рост цен на топливо и газ для американцев. Мы это [энергетические санкции] внимательно изучаем, они все еще рассматриваются", - сказала она в эфире телеканала CNN.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI утром в среду выросла на 6,13%, до $109,73 за баррель. При этом эксперты полагают, что при повышении цен на нефть до $120 за баррель негативное влияние на мировую экономику станет намного более заметным.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.