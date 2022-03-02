СМИ: чешские пивовары прекратили поставки пива в Россию

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Поставки пива в Россию из-за событий на Украине прекратили крупнейшие производители пива в Чехии. Об этом сообщила в среду газета Lidove noviny.

Речь идет о пивоваренных компаниях Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Они также остановили прием заказов на поставку продукции в РФ. К бойкоту могут присоединиться другие чешские производители хмельного напитка.

На Россию приходится 10% от общего объема экспортных поставок чешского пива.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.