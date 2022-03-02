Власти и бизнес обсудили возможность адаптации программы льготного кредитования МСП

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти совместно с бизнесом и банками обсудили возможность адаптации к текущим экономическим условиям программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), получившей неофициальное название "1764" по одноименному номеру постановлению правительства. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Министерство вместе с бизнес-сообществом, ЦБ и банками - участниками льготных программ кредитования на совещании у первого вице-премьера РФ [Андрея Белоусова] обсуждали возможность адаптации программы "1764", чтобы обеспечить доступность заемного финансирования для бизнеса в условиях санкций", - сказали в пресс-службе.

Программа начала действовать в 2019 году по постановлению правительства РФ №1764 об утверждении правил предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в период с 2019 по 2024 год субъектам МСП, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ставка кредитов по программе рассчитывается по формуле: "ключевая ставка ЦБ + 2,75%".

Совет директоров Банка России ранее принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, сообщал регулятор.