ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 3 марта в секции фондового рынка

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 3 марта 2022 года в секции фондового рынка, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций"; секции рынка СПФИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы Московской биржи на 4 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 4 марта 2022 года.