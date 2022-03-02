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Обновлено 

H&M, Canon и Farfetch приостановили продажи в России

При этом магазины Н&M на Украине также закрыли из соображений безопасности
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Крупный ретейлер одежды Н&M временно приостановил продажи в России, такие же меры принял интернет-магазин Canon из-за колебания курса рубля. Об этом сообщается на русскоязычных сайтах компании.

"HM.com временно не работает", - говорится в сообщении.

Также о приостановке работы сообщил интернет-магазин техники Canon. "Магазин временно не работает в связи с резкими колебаниями курса рубля", - говорится на сайте компании.

На русскоязычном сайте компании Farfetch, реализующей одежду и аксессуары категории люкс, появилось аналогичное уведомление. "Мы временно не доставляем заказы из-за рубежа в Россию", - говорится на сайте при попытке оформить заказ в Россию.

О компаниях

Сanon - технологическая компания в сфере работы с изображениями.

Н&M - один из крупнейших международных ретейлеров одежды и аксессуаров.

Farfetch Limited - маркетплейс модных товаров категории люкс, доступный в 190 странах.

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