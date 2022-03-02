Oracle приостанавливает работу в России

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения американская компания Oracle заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине.

"От лица наших 150 тыс. сотрудников по всему миру и в поддержку избранных властей Украины и народа Украины, корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - говорится в заявлении компании в Twitter.

Основанная в 1977 году компания Oracle занимается разработкой программного обеспечения, а также является крупным поставщиком серверного оборудования.