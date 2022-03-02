Минфин приостановит положения бюджетного правила по дополнительным нефтегазовым доходам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ временно приостанавливает на 2022 год отдельные положения бюджетного правила, связанного с использованием дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает пресс-служба Минфина.

"В бюджетном законодательстве будет предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета", - говорится в сообщении министерства.

Согласно действующему бюджетному правилу, Минфин направляет дополнительные доходы от высокой цены нефти на покупку иностранной валюты или золота. Эти средства направляются на счета Центробанка и впоследствии перечисляются в ФНБ.

Президент РФ Владимир Путин за последние дни подписал три указа, связанных с ситуацией с санкциями. В их числе - указ о применении специальных мер в экономике из-за санкций Запада, указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны и указ о мерах по ускоренному развитию отечественной IT-отрасли.

Глава российского государства 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.