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Петербург получит почти 97 млрд рублей из ФНБ на закупку вагонов метро

Всего планируется приобрести 950 вагонов метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации одобрило предложения Петербурга по обновлению подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен", на эти цели будет выделено почти 97 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщила в среду пресс-служба Смольного.

Решение принято по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая прошла во вторник.

"Для софинансирования закупки 950 вагонов метро из Фонда национального благосостояния будет выделено 96,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, модернизированы будут 50% действующего подвижного состава. Обновят вагоны 1-й линии, полностью заменят составы 2-й линии, наполовину обновятся вагоны 5-й линии метрополитена. Это позволит повысить комфорт пассажиров и снизить потребление электроэнергии на 10%.

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Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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