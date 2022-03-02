Минфин предусматривает возможность инвестирования средств ФНБ в акции российских компаний

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минфин России предлагает установить дополнительные особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году. Об этом журналистам сообщил глава министерства Антон Силуанов.

"В связи со сложившийся геополитической обстановкой и в целях минимизации негативных последствий от ухудшения экономической ситуации Минфин России предлагает установить дополнительные особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году. Эти особенности, в частности, дадут возможность оперативно перераспределять средства федерального, регионального и местного бюджетов через сводную бюджетную роспись по согласованию с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований", - сказал он.

Кроме того, министерство предлагает заложить возможность использования на эти цели дополнительных ненефтегазовых доходов в ходе исполнения федерального бюджета, добавил Силуанов.

Минфин также предлагает расширить перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, за счет государственных ценных бумаг РФ. "Также мы предлагаем расширить перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, за счет государственных ценных бумаг Российской Федерации", - отметил Силуанов.

По его словам, Минфин также предусматривает возможность инвестирования средств ФНБ в акции российских компаний для стабилизации ситуации на фондовом рынке РФ.