Операторы ожидают принятия мер поддержки телеком-отрасли в условиях санкций

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Операторы связи ожидают принятия мер поддержки телеком-отрасли в условиях санкций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах "Билайна", МТС, "Мегафона" и Tele2.

"Пакет мер поддержки телекома уже сформирован и находится на рассмотрении в правительстве. Мы ожидаем скорейшего принятия правительством оперативных решений по примеру поддержки IT-компаний", - отметили в "Билайне". В компании добавили, что у отрасли нет существенной валютной выручки, как и перспективы роста спроса на услуги связи в связи с уходом с рынка иностранных компаний. "А значит, негативные факторы, влияющие на наш бизнес, не будут компенсированы. Такая ситуация в обозримой перспективе может привести к деградации услуг голосовой связи и доступа в Интернет по всей стране", - пояснили в "Билайне".

В МТС также сообщили ТАСС, что в текущих условиях необходимо доработать и ускорить принятие мер по поддержке телеком-отрасли, проект которых был направлен на обсуждение в Минцифры. "В частности, при заявленном отказе западных вендоров поставлять в Россию телеком-оборудование возникает объективная необходимость пересмотра обременений для операторов связи по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и малонаселенных пунктов. При дефиците оборудования рациональнее расширять покрытие там, где сосредоточено большее количество абонентов", - отметили в МТС.

В "Мегафоне" назвали принятие третьего пакета мер поддержки IT-отрасли со стороны государства своевременным шагом, который позволит обеспечить необходимые условия для сохранения потенциала и развития всей отрасли в условиях санкций. При этом компания также ожидает скорого принятия правительством оперативных решений по поддержке отрасли. "Телеком-рынок сегодня находится в сложной ситуации, большая часть в структуре затрат каждого из игроков приходится на телекоммуникационное и другое радиоэлектронное оборудование. Введенные санкции напрямую ударили по его поставкам, а скачок курса валют привел к значительному удорожанию проектов", - уточнили в пресс-службе "Мегафона".

В Tele2 подчеркнули, что в кризисной ситуации на операторов возлагается большое количество социальных задач. "В новых условиях критически важно снизить регуляторную нагрузку на отрасль: заморозить текущие обременения и не накладывать новые", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IТ-отрасли в России. Согласно указу, он подписан "в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации".