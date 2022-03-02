Никитин заявил, что проект нижегородского ИНТЦ и IT-кампуса реализуют, несмотря на санкции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Крупные проекты по созданию в Нижнем Новгороде IT-кампуса мирового уровня и инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" будут реализовывать, несмотря на санкции, сообщил в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Глеб Никитин после встречи с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым.

"Встретился с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым. Обсудили проект создания IT-кампуса мирового уровня, участие наших университетов в программе "Приоритет-2030", проект инновационного научно-технологического центра и НОЦ. Все проекты не просто будут реализовываться, а стали еще более актуальными в силу последних событий, принятия западом новых санкций", - написал Никитин.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в регионе ИНТЦ "Квантовая долина". На базе центра планируется развивать современные цифровые технологии, в том числе квантовые, и искусственный интеллект. Позднее в областном правительстве сообщили, что благодаря реализации проекта планируется создать более 1,3 тыс. рабочих мест.

Создание IT-кампуса в регионе ранее оценивалось примерно в 20 млрд рублей, предполагалось выделение до 60% средств из федерального бюджета, оставшиеся 40% хотели привлечь через концессию. Кампус планируется создать в IT-квартале, который должен появиться в историческом центре Нижнего Новгорода.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.