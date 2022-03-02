В ЕС заявили, что наложенные на РФ и Белоруссию санкции приводят к трудностям в Европе

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Наложенные Западом санкции на Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине приводят к трудностям и переменам в Европе. Об этом заявил в среду европейский комиссар по сельскому хозяйству и развитию села Януш Войцеховский.

По его словам, в сложившейся вокруг Украины ситуации "основной инструмент - это санкции, которые должны быть очень болезненными, чтобы сделать агрессию полностью невыгодной". "Они [санкции], конечно также приводят к трудностям и изменяют ситуацию в Европе", - признал Войцеховский.

Как указал еврокомиссар, "во время войны нормальная торговля становится невозможной". На Россию и Белоруссию, которые охвачены санкциями, и Украину приходится €10,5 млрд экспорта и почти €8 млрд импорта в товарообмене с Евросоюзом.

По словам Войцеховский, утрата этих рынков касается в большей степени Германии, Нидерландов и Польши. "Каждый - около €1,5 млрд", - указал он. "Но это также очень болезненно и для соседних стран. Литва, Латвия, Эстония значительную часть своего экспорта направляли на восточные рынки", - добавил еврокомиссар.

Войцеховский также отметил, что Украина является важным поставщиком кормовых культур, кукурузы, пшеницы, масляничных семян. "Остановка этого импорта ударяет в первую очередь по животноводческому сектору ЕС", - сказал он.

"Это сложная ситуация, и мы должны на нее реагировать. Еврокомиссия анализирует ситуацию", - резюмировал еврокомиссар, сообщив, что часть ответов на текущие вызовы будет представлена 8 марта. "Мы изучаем возможность применения средств рыночной интервенции, прежде всего на рынке свинины", - добавил он.