Власти Дагестана планируют создать оперштаб по повышению устойчивого развития экономики

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по повышению устойчивого развития экономики планируют создать в Дагестане. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Антикризисные меры и формирование оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики Дагестана в условиях международных санкций обсудили сегодня на совещании под руководством главы республики Сергея Меликова", - говорится в сообщении.

По словам председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, в течение пяти дней будет проведен полный анализ ситуации с ценами, а также определен уровень продуктового запаса.

"Сделаем все необходимое, чтобы обеспечить занятость населения, которое задействовано в малых формах хозяйствования. Усилим работу по линии развития личных подсобных хозяйств. <…> Более того, по линии Минсельхоза России проработаны меры дополнительного субсидирования производства молочной продукции и обеспечения кормами молочного скота. Параллельно усилим меры для обеспечения выпуска промышленными предприятиями продукции под гражданские потребности", - цитирует пресс-служба Абдулмуслимова.