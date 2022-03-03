Цены на бензин в США выросли почти на 10% на фоне ситуации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Стоимость бензина на заправках в США выросла на 9,3% за месяц на фоне ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные портала Американской автомобильной ассоциации gasprices.aaa.com,

По его сведениям, средняя цена галлона (4,54 литра) бензина на автозаправках месяц назад составляла $3,39, сейчас это значение подскочило до $3,65. Наиболее высокие расценки на топливо держатся на Западном побережье США, где цена одного галлона стандартного бензина превышает $4, при этом в штате Калифорния в среднем за один галлон топлива придется отдать $4,86. Еще год назад средняя цена бензина для потребителей составляла $2,7.

Самая высокая средняя цена на топливо была зафиксирована в США в июле 2008 года, когда в среднем по стране один галлон бензина продавался за $4,11.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в среду выросла на 8,2%, до $111,89 за баррель, приблизившись к рекордным значениям семилетней давности. При этом эксперты полагают, что при повышении цен на нефть до $120 за баррель негативное влияние на мировую экономику станет намного более заметным.