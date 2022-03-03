Всемирный банк немедленно прекращает все свои программы в России и Белоруссии

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) принял решение незамедлительно прекратить все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении ВБ.

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"ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии", - утверждается в документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.