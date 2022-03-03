Forbes: власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова

ТАСС, 3 марта. Германские власти конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. Об этом сообщил в среду журнал Forbes со ссылкой на источники.

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По их данным, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии.

ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.