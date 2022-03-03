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Военная операция на Украине
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Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до "B" с "BBB"

Прогноз агентства негативный
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB", следует из сообщения агентства.

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В Fitch полагают, что жесткость международных санкций в ответ на военную операцию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.

Негативный прогноз отражает высокую степень волатильности международной обстановки, включая возможность дальнейшего ужесточения санкций и неопределенность относительно ответных мер России, в числе которых в агентстве отмечают возможный отказ от обслуживания долга, а также возросший риск потери экономического доверия внутри страны.

По мнению агентства, происходящие события могут ослабить как внешние, так и государственные финансы РФ, а также серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят рост ВВП и повысят внутренние и геополитические риски.

Глава российского государства 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
РоссияВоенная операция на Украине
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