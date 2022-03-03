Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию

ТАСС, 3 марта. Германский автопроизводитель Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в РФ и их производство на ее территории. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером на странице компании в Twitter .

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"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления", - указывается в нем. Причины данного решения не приводятся.

28 февраля газета Handelsblatt сообщила, что германский производитель грузовиков Daimler Truck, который входит в концерн Mercedes-Benz, приостанавливает все сотрудничество с российским "Камазом" из-за событий на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.