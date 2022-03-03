Кабмин внес в Думу пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Тексты документов размещены в думской электронной базе в четверг.
"Проект федерального закона <...> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", - отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.
Законопроект, в частности, наделяет правительство правом в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, "плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года".
Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.
Кредитные каникулы для бизнеса
Граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии.
Согласно законопроекту, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.
"Обращение заемщика с требованием, <…>, совершенное до 30 сентября 2020 года, не лишает заемщика права на обращение с аналогичным требованием в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года", - указывается в законопроекте.
Изменения контрактов по госзакупкам
Документ также допускает по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, "если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения". Согласно законопроекту, такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.
Кроме того, законопроект также уточняет особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Документ также предусматривает упрощение получения госуслуг, а также позволит предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.
Поправки в Налоговый кодекс
Второй правительственный законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, кабмин наделяется полномочиями в 2022 году издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов. В частности, речь идет о возможности в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлять сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
Кроме того, правительство также получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов. Кабмин также предлагается наделить правом по введению "дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы", указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предусматривает наделение высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. продлевать срок уплаты налогов по региональным и местным налогам.
Цены на лекарства
Кроме того, Правительство РФ предлагает включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).
Согласно действующему законодательству, особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, устанавливаются правительством РФ "в зависимости от экономических и социальных критериев. Речь идет, в частности, об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарственных препаратов, использовании новых форм, методов и способов государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменений порядка оказания медицинской помощи.
Законопроектом предлагается дополнить статью критерием об "изменении курса иностранной валюты".
Амнистия капиталов
Кабин также внес в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов.
Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также защиту их имущественных интересов. Ранее в среду о намерении запустить новый этап амнистии капиталов для помощи бизнесу в защите своих активов за рубежом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно законопроекту, помимо параметров, которые уже применялись в ходе предыдущего этапа амнистии капиталов, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные денежные средства. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как действовало ранее.
Кабмин также внес на рассмотрение палаты законопроекты, вносящие сопутствующие изменения в Уголовный и Налоговый кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, уточняется, что участники амнистии капиталов освобождаются от уголовной ответственности за совершенные до 1 января 2022 года деяния. Участников четвертого этапа амнистии капиталов также предлагается освободить от административной ответственности при выявлении фактов, содержащих признаки определенных административных правонарушений.
Активы ООО и АО
Что касается снижения стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году, то оно не повлечет их ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала.
Согласно действующему законодательству, при снижении стоимости чистых активов ниже уставных капиталов АО и ООО не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, или о ликвидации.
Законопроектом устанавливается особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах в 2022 году. Согласно предлагаемым изменениям, снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 года не учитывается для целей применения статей законов, предполагающих ликвидацию ООО и АО или уменьшение их уставных капиталов.