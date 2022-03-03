Кабмин внес в Думу пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Тексты документов размещены в думской электронной базе в четверг.

"Проект федерального закона <...> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", - отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Законопроект, в частности, наделяет правительство правом в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, "плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года".

Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Кредитные каникулы для бизнеса

Граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии.

Согласно законопроекту, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

"Обращение заемщика с требованием, <…>, совершенное до 30 сентября 2020 года, не лишает заемщика права на обращение с аналогичным требованием в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года", - указывается в законопроекте.

Изменения контрактов по госзакупкам

Документ также допускает по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, "если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения". Согласно законопроекту, такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

Кроме того, законопроект также уточняет особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Документ также предусматривает упрощение получения госуслуг, а также позволит предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.

Поправки в Налоговый кодекс

Второй правительственный законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, кабмин наделяется полномочиями в 2022 году издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов. В частности, речь идет о возможности в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлять сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.